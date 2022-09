3 op 3 voor DSM in Simac Ladies Tour: Wiebes gunt ploegmakker Charlotte Kool de overwinning

DSM domineert in de Simac Ladies Tour. Lorena Wiebes won de eerste twee etappes in de massasprint en rijdt momenteel - logischerwijze - rond in de leiderstrui.

De Nederlandse voelt zich zo comfortabel dat ze vandaag tijd had voor cadeautjes. Haar ploegmakker en landgenote Charlotte Kool mocht in de derde rit voor de overwinning sprinten. Met succes. Kool hielp Wiebes aan de overwinning in etappes één en twee, Wiebes trok vandaag de sprint aan voor Kool. Teamwork.

Wiebes werd zelf nog tweede in de sprint en behoudt haar leiderstrui. In de stand telt ze 17 seconden voorsprong op Kool. De Nederlandse Karlijn Swinkels volgt als derde op 18 seconden. Julie De Wilde is de eerste Belgische op de 16e plaats.

"We dachten: we doen gewoon even iets anders. Het zou ook maar saai worden", grapte de winnares na de finish. "Dat Lorena de sprint wil aantrekken voor mij was leuk. Goed dat ik het kon afmaken."