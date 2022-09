Audrey Cordon-Ragot snelste tegen de klok in Simac Ladies Tour, Wiebes blijft leider

De Française Audrey Cordon-Ragot heeft vandaag de vijfde etappe van de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De 32-jarige renster van Trek-Segafredo werkte de individuele tijdrit over 17,8 kilometer in Geleen af in 25'15" en was daarmee drie seconden sneller dan de Nederlandse Riejanne Markus.

De derde plaats, op tien seconden van de winnares, was voor de Australische Amanda Spratt. Met een vierde plaats, op dertien seconden, werd Julie De Wilde onze beste landgenote in de tijdrit.

Lorena Wiebes blijft aan de leiding. De Nederlandse van Team DSM, die de eerste en tweede etappe had gewonnen, eindigde op 21 seconden als vijfde. Wiebes heeft voor de slotetappe van zondag in Arnhem 6 seconden voorsprong op de Cordon-Ragot. Beste Belgische is Julie De Wilde met een tiende plaats, op 1'14".