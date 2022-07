"Je ziet veel nieuwe dingen bij Anderlecht": Franky Van der Elst overschouwt de eerste speeldag

Meteen veel om over na te kaarten. De openingsspeeldag van de Jupiler Pro League bracht commotie, oude zekerheden en nieuwe smaakmakers met zich mee. Franky Van der Elst geeft zijn eerste indrukken van de topclubs. "Dit was zeker niet het beste Anderlecht, maar in tegenstelling tot de vorige jaren pakken ze nu wél de drie punten."

"Na één match al foute beslissingen door VAR"

Lang heeft het niet geduurd voor de VAR weer klachtenmailtjes kreeg. Na Standard - KAA Gent waren vooral de Buffalo's niet te spreken over de wedstrijdleiding. Onder meer duidelijk hands van Emond en een foutieve tussenkomst van Bodart bleven zonder gevolg. "De VAR had daar moeten ingrijpen", vindt ook Van der Elst. "Het is eigenlijk jammer. Amper tien dagen geleden was er nog een presentatie van het Referee Department en na één match heb je al het gevoel: "Oei, daar is misschien niet de juiste beslissing genomen.""

KAA Gent had deze match altijd over de streep moeten trekken. Franky Van der Elst

Van der Elst vond overigens wel dat Standard - 75 minuten met tien - zijn puntje niet gestolen had. "Ze speelden met veel enthousiasme en goeie wil. Vooral Raskin en Amallah waren echt wel goed. De vraag is of er genoeg kwaliteit is om op termijn te presteren. Momenteel is dat volgens mij niet het geval." "KAA Gent kan alleen maar teleurgesteld zijn. Als je 75 minuten tegen tien speelt, moet je een match zoals deze toch over de streep kunnen trekken."

"Situatie De Ketelaere vervelend voor iedereen"

De eerste echte topper van het seizoen vond plaats in Jan Breydel. Club trok na een spektakelmatch aan het langste eind tegen Genk. "En daar mocht het vooral Simon Mignolet voor bedanken", benadrukt Van der Elst. "Brandon Mechele kende een bijzonder moeilijke middag. Ik heb hem zelden zó een povere match zien spelen. Dessers troefde hem vaak af één-tegen-één. Maar of het probleem enkel achteraan lag? Vaak was er ook een te kleine buffer voor hem." "Genk profiteerde daarvan, maar vergat de kansen af te maken. En na 4 of 5 gemiste mogelijkheden begint dat natuurlijk in het hoofd te spelen. Dat zag je vooral toen Dessers alleen op Mignolet af mocht - de doelman had daar mentaal de bovenhand."

Jutgla debuteerde zonder goal, maar die volgen ongetwijfeld nog. Franky Van der Elst