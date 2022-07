Officieel: Christophe Galtier neemt het roer over van Mauricio Pochettino bij PSG

De komst van Galtier stond al een tijdje in de steigers, maar vandaag is de overgang gefinaliseerd. De Fransman begint in Parijs aan zijn eerste uitdaging als hoofdcoach van een absolute topclub.

Als speler kende hij een eerder bescheiden carrière in de Franse eerste en tweede klasse, als trainer liet hij de voorbije jaren een uitstekende indruk na bij Saint-Étienne, Lille en Nice. Met Lille veroverde hij twee seizoenen geleden zelfs de Franse titel, wat in Parijs bijzonder hard aankwam.

De Rijselse technische directeur van destijds, Luis Campos, is intussen al in Parijs als opvolger van de Braziliaan Leonardo. Zo komt de sportieve macht bij een op het allerhoogste niveau relatief onervaren duo te liggen in de altijd woelige Franse hoofdstad.

De komst van Galtier betekent ook het afscheid van Mauricio Pochettino. De Argentijn loodste PSG vorig seizoen - na een jaartje zonder - weer naar de landstitel, maar in de Champions League volgde alweer een ontgoocheling voor de Qatarese eigenaars. PSG werd al in de achtste finales gewipt door Real Madrid.

Hoewel Pochettino nog een contract voor een jaar had in Parijs, was wel al even duidelijk dat het bestuur niet wou doorgaan met de Argentijn.