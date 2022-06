Ex-Roma-coach Paulo Fonseca strijkt neer in Rijsel: "Ik ben heel erg trots"

Paulo Fonseca kennen we vooral van zijn passages bij Sjachtar Donetsk en AS Roma. Nu strijkt de Portugese globetrotter neer in Frankrijk, waar hij met Rijsel de nummer 10 van vorig jaar onder zijn hoede krijgt.

Die 10e plaats was een enorme ontgoocheling voor toch de regerende kampioen. Met het (vermoedelijke) vertrek van Sven Botman en Renato Sanches zal Fonseca opnieuw moeten bouwen bij de Noord-Franse club.

"Ik ben erg trots en vereerd dat ik trainer van Rijsel mag zijn", zegt Fonseca, nadat hij een contract voor 2 seizoenen had ondertekend. "Ik weet dat het een club is met een rijke geschiedenis. Hierdoor draag ik ook een grote verantwoordelijkheid."