Jasper Stuyven trekt zijn huwelijk met Trek-Segafredo door tot en met 2025

Als 20-jarig piepkuiken zette Jasper Stuyven in 2012 zijn eerste profstapjes bij Trek in het shirt van Bontrager Cycling Team.

Sindsdien is Stuyven doorgegroeid bij Trek-Segafredo en daar tekent hij bij tot 2025, waardoor hij zich opmaakt voor 12 seizoenen als ambassadeur.

"Ik ben hier prof geworden en dit toont aan hoe goed we bij elkaar passen", verduidelijkt Stuyven zijn contractverlenging. "Ik voelde me hier van bij het begin welkom, gewaardeerd en gesteund."

"We hebben al mooie momenten en overwinningen beleefd en ik wil er graag nog meer aan toevoegen", zegt de winnaar van Milaan-Sanremo in 2021. "Ik voel me thuis bij deze ploeg en ik amuseer me hier."

Stuyven wil de komende jaren de ploeg mee uitbouwen. "Iedereen moet zich hier welkom velen en voldoening halen uit zijn werk. Persoonlijke doelen moeten altijd de doelen van de ploeg zijn en omgekeerd."

"Jasper motiveert de andere renners", vult ploegmanager Luca Guercilena aan. "Hij is gegroeid en is volwassen geworden. Hij heeft geleerd wat het betekent om een team te leiden en welke verantwoordelijkheden dat met zich meebrengt."