Jasper Philipsen verlengt zijn contract bij Alpecin-Fenix: "Ik voel me hier uitstekend"

Jasper Philipsen begon zijn profcarrière bij het team uit de Emiraten, maar hij stapte vorig jaar over naar Alpecin-Fenix om zich meer te kunnen focussen op zijn specialiteiten: het Vlaamse werk en de sprints.

Dat pakte goed uit, want in zijn eerste seizoen voor de Roodhoofts won hij meteen 9 koersen, waaronder 2 ritten in de Vuelta en de Scheldeprijs.

Dit jaar werd steeds meer duidelijk dat Alpecin-Fenix zou moeten kiezen tussen zijn twee sprintstieren. Nu Tim Merlier op weg lijkt naar Quick-Step is het duidelijk dat ze bij Alpecin hun eitjes in de mand van Philipsen leggen.

"Ik ben heel blij dat we snel tot een overeenkomst voor de komende 2 jaar zijn gekomen", zegt Philipsen. "Ik voel me hier uitstekend en kijk ernaar uit om mij de komende jaren voort te ontplooien bij deze ploeg."