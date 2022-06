Alpecin-Fenix vist Italiaanse klimmer Conci op bij inactieve Russische Gazprom-ploeg

Nicola Conci reed zijn hele profcarrière voor Trek-Segafredo, waar hij zich voornamelijk met een dienende rol moest verzoenen. Om meer voor eigen rekening te kunnen rijden, stapte hij begin dit jaar over naar Gazprom-Rusvelo, een beslissing die hij zich nu al zal beklagen.

Gazprom is sinds de inval van de Russen in Oekraïne immers op non-actief gezet. Alle renners kregen de toestemming om elders te tekenen, maar voor Conci duurde het toch nog een paar maanden voor er met Alpecin-Fenix een ploeg toehapte.

Conci wordt in theorie ingezet in het Development Team van de ploeg, al mag hij morgen wel al meteen tegen Tadej Pogacar en co gaan koersen in de Ronde van Slovenië.