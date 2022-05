Trek-Segafredo beloont Bauke Mollema (35) met contractverlenging van 4 jaar

Bauke Mollema is al acht jaar bij Trek-Segafredo in dienst. De eerste zeven seizoenen van zijn profloopbaan fietste hij voor Rabobank (Belkin in 2014).

Van zijn zeventien profzeges boekte hij er dertien voor Trek-Segafredo, met de Clasica San Sebastian (2016), de Ronde van Lombardije (2019) en twee ritten in de Tour de France (2017, 2021) als uitschieters.

"Van het prille begin ben ik heel tevreden bij dit team, ik kan me niet meer voorstellen voor een ander te rijden", zegt Mollema in een persmededeling. "Ik ken inmiddels iedereen die bij het team betrokken is. Het is echt een familie voor me geworden. Ik ben blij met het vertrouwen dat ze mij schenken."

"Niet veel renners van mijn leeftijd krijgen nog een contract voor zo'n lange duur. Ik hoop mijn carrière hier te kunnen beëindigen. Wellicht wordt dit mijn laatste contract, maar je weet nooit. Ik voel me nog jong en stel me nog altijd nieuwe doelen."

"Ik krijg bij Trek ook de vrijheid die ik nodig heb. Toen ik naar hier kwam, was het vooral als klassementsrijder, nu is mijn rol wat veranderd en in de toekomst zal die wellicht nog meer veranderen. Ik mik meer op dagsucces, dat ligt me nu beter."

"We hebben in het team ook jonge rijders die meer de capaciteiten hebben om voor het klassement te gaan. Ik kan hen mijn ervaring doorgeven en een soort mentor voor hen zijn."