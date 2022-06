Karl en Bert na verrassende Brussels Cycling Classic: "In de ploegauto's is te veel gepokerd"

Karl: "Zijn er gisteren fouten gemaakt door de teams die niet aanwezig waren in de vroege vlucht?"

"Andere teams zullen gedacht hebben: "We rijden tot de laatste 50 km. Als er dan geen hulp komt, stoppen we.""

"In de volgauto's zal een ploegleider gezegd hebben: "Vandaag zullen we een keer niet rijden.""

Karl: "Plaats Taco van der Hoorn eens in de hiërarchie van het wielrennen"

Bert: "Het is een beetje een niche. Taco van der Hoorn slaagt er telkens weer in om in de vroege vlucht te zitten. Hij weet dat hij op die manier koersen kan winnen."

"Ik denk dat de vroege vluchten waarin hij aanwezig is het vaker uitzingen tot het einde dan niet. Misschien moeten we daar eens een doctoraatsstudent op zetten."

Karl: "Van der Hoorn zei dat het 1 keer op 5 of 1 keer op 10 goed uitdraait. Statistisch lijkt me dat nog heel veel. Maar in zijn perceptie zal het misschien zo zijn omdat de vluchten waar hij in zit wel vaak tot het einde meegaan."

Bert: "En als Van der Hoorn dan mee is in die vlucht die tot het einde reikt, dan zijn zijn kansen heel groot. Ik dacht gisteren dat Bram Welten de snelste was in de kopgroep, maar na zo'n lange vlucht eindigde hij zelfs niet bij de eerste 5."