Voormalig profwielrenner Stig Broeckx wordt vader: "Jarenlang mijn grootste motivatie"

Het beklijvende verhaal van Stig Broeckx (32) is welbekend. De renner liep in de Ronde van België (in 2016) een zwaar hersentrauma op en lag maanden in een diepe coma. De sterren stonden niet gunstig voor onze landgenoot en de revalidatie was lang. Toch inspireerde hij de voorbije jaren door zijn onuitputtelijke bron van doorzettingsvermogen.

Hij had dan ook een doel voor ogen ...

Papa worden.

Vandaag is de dag dat Broeckx die droom in vervulling ziet gaan. Zo maakte de voormalige wielrenner van Lotto-Soudal vandaag bekend dat hij eind dit jaar vader zal worden van een meisje.

"Zonder het te weten, en zelfs zonder er al echt te zijn, is ze al die jaren mijn allergrootste motivatie geweest. Soms komen dromen uit", klinkt het op zijn Instagrampagina.