Real-voorzitter na nieuwe Champions League-triomf: "Mbappé is al vergeten"

De afgeketste overgang van Kylian Mbappé naar Real Madrid heeft door de nieuwe CL-triomf geen al te diepe wonden geslagen in de Spaanse hoofdstad. Meteen na de zege tegen Liverpool kwam Florentino Pérez nog een keer terug op de hele saga met Mbappé. "Hij is al vergeten, het geeft niet. Real heeft een perfect seizoen gehad."

"Real Madrid zal sowieso blijven werken om de beste spelers ter wereld aan te blijven trekken", verzekert Pérez. "Ik ben op dit moment uiteraard heel tevreden. We hebben een heel seizoen hard gewerkt om in deze situatie te raken."

"In het begin van het seizoen hadden we wat ongeluk in de Champions League, maar we hebben uiteindelijke alle topploegen uitgeschakeld. Dit is een collectief succes, met dank aan het enthousiasme dat een heel seizoen in Bernabeu heeft gehangen."

Wat is de rol van Ancelotti in dit succes? "Hij is de beste orkestmeester voor dit team", is Pérez lovend voor zijn Italiaanse coach. "Hij kent de spelers heel goed, de club heel goed en uiteraard ook het voetbal."