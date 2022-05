Het "Mirakel van Madrid": reconstructie van Reals onwaarschijnlijke parcours richting finale

#APorLa14. Real Madrid gaat zaterdag voor Champions League nummer 14 in zijn trofeeënkast. Wat een campagne is het geweest voor de Koninklijke! Meer dan welke andere ploeg deed Real dit jaar voetbalfans naar het puntje van hun stoel schuiven. 10 weetjes om nog lang te onthouden over het "Mirakel van Madrid".

1. Courtois stopt zijn eerste penalty in de Champions League

De lofzang van de Real-fans voor deze finaleplaats aan Thibaut Courtois kan niet luid genoeg klinken. Met 52 reddingen was hij met voorsprong de doelman met de meeste reddingen in deze CL-campagne. Mbappé, Azpilicueta, Havertz, Grealish allemaal vragen ze zich nog altijd af hoe Courtois hen met wereldsaves van belangrijke doelpunten hield, maar vergeet vooral niet hoe de rollercoaster van Real in de knock-outfase begon. Na een uur spelen in Parijs redde Courtois een penalty van Lionel Messi. De allereerste penaltysave van onze nationale nummer 1 in het kampioenenbal.

2. Donnarumma én Mendy gaan Karius achterna

Het Madrileens mirakel kreeg pas vorm na een verkeerde inschatting van PSG-doelman Donnarumma. Of het was het een fout? In Parijs kunnen ze er nog uren over doorgaan wellicht. Real staat op dat moment over twee matchen 0-2 in het krijt, maar krijgt opnieuw hoop na die 1-1 waar Donnarruma bij helpt. Is het toeval dat Benzema de doelman tot een verkeerde inschatting dwingt? Een maand later profiteert Benzema op Stamford Bridge van een blunder van Chelsea-doelman Mendy om de 1-3 te scoren. En wie profiteerde 4 jaar geleden in de vorige finale tegen Liverpool nu weer van de grootste blunder van Loris Karius? (zie video)

3. De rechter van Modric

Begin over het "buitenkantje rechts van Modric" en iedereen weet dit seizoen meteen dat het over de assist van de Kroaat in de terugmatch tegen Chelsea gaat. Het is op dat moment 0-3 en Real is virtueel uitgeschakeld. De schoonheid van de assist op Rodrygo mag nooit vergeten worden, maar doe uzelf een plezier en zoek nog even de assists van Modric op voor de noodzakelijke 2-1 tegen PSG (subtiele doorsteekpass op Benzema) en 1-2 tegen Chelsea (voorzet op Benzema). Allemaal een product van die gouden rechtervoet.

4. De invalbeurten van Camavinga

Je bent 19 jaar en je wil wat. Indruk maken in 161 minuten, meer bepaald. Eduardo Camavinga had een belangrijk aandeel om de kwalificatie over de streep te trekken tegen PSG, Chelsea en City. Nochtans was de Franse lefgozer alleen in de thuismatch tegen Sheriff Tiraspol basisspeler. Dankzij zijn onbevangenheid, technisch vaardigheid en indrukwekkende fysiek bewaakte hij in zijn eentje het evenwicht in de ploeg tegen de beste ploegen van Europa. De rest van het middenveld en de aanval kon zich zo concentreren op de broodnodige doelpunten scoren.

5. Het sprookje van Alonso wordt doorprikt

Door het oog van de naald kruipen was een specialiteit van Real Madrid tijdens deze Champions League. Zoals bij de 0-3 van Marco Alonso tegen Chelsea. Uitgerekend de Spaanse linksachter van Chelsea, die is opgeleid bij Real, krijgt het Bernabeu muisstil. Door zijn goal is Real virtueel uitgeschakeld. De VAR doorprikt het sprookje. Ze hebben hands gezien net voor het doelpunt.

6. Osasuna-doelman geeft Benzema penaltylesje

Een midweekspeeldag in La Liga speelt mogelijk ook een belangrijke rol in de Europese parabel van Real. Osasuna-doelman Sergio Herrera stopt op woensdag 20 april twee penalty's van Karim Benzema. Telkens getrapt in de linkerbenedenhoek. Zes dagen later staat het eerste duel met Manchester City op het programma. In de 82e minuut krijgt Benzema de kans om vanop de stip de 4-3 te maken. Vijf van zijn zes laatste penalty's heeft Benzema in de linkerbenedenhoek geschoten. Dat zal Ederson ook wel weten, dus moet Benzema iets nieuws bedenken. Hij pakt uit met ... een panenka.



In de terugmatch staat hij opnieuw oog in oog met Ederson. Ederson gokt op de linkerbenedenhoek (voor Benzema). De Fransman schiet de penalty droog in de andere hoek.

7. Mahrez krijgt een boemerang in zijn gezicht

Riyad Mahrez lijkt Real in Bernabeu de doodsteek toe te dienen door de 0-1 te maken in de 72e minuut, maar wat hij daarna doet, zal hij zich ondertussen beklagen. Mahrez viert zijn goal met een imitatie van een bekend Cristiano Ronaldo-moment. "Calma, Calma", zei je Mahrez duidelijk zeggen tegen het Madrileense publiek. Het is een verwijzing naar hoe Ronaldo ooit Camp Nou stil kreeg, maar bij Mahrez keert de boemerang uiteindelijk terug. Mahrez gaat in de 85e minuut naar de kant. Real scoort daarna nog drie keer.

8. Redding op de lijn van Ferland Mendy

In minuut 87 is er namelijk nog altijd geen vuiltje aan de lucht voor de Britten. Ze staan 0-1 voor, Real heeft minstens twee goals nodig voor verlengingen en bijna maakt Grealish het helemaal af. Na een rush op links klopt hij Courtois, maar Mendy duwt de bal van de lijn. Die komt tegen Foden, maar die kan niet snel genoeg reageren. Real ontsnapt opnieuw door het kleinst mogelijke gaatje.

9. Op de moeilijkste momenten doet Rodrygo de moeilijkste dingen

De assist buitenkant rechts van Modric tegen Chelsea zal niet snel vergeten worden, maar hetzelfde lot verdient de afwerking van invaller Rodrygo. De Braziliaan heeft in deze campagne een patent genomen op het afwerken van moeilijke kansen op de meest precaire momenten. Probeert u het maar een keer: koppen op een gemiste kopbal. Het is dat wat Rodrygo doet bij de noodzakelijk 2-1 tegen City. Asensio kopt, maar raakt de bal niet goed. Rodrygo kopt op de kopbal van Asensio. 2-1 voor Real.

