Kylian Mbappé: "Vorig jaar wou ik vertrekken, nu is de situatie anders"

"Dit was geen makkelijke beslissing", vertelde Mbappé, die naast PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi zat. "Ik heb mijn tijd genomen om de best mogelijke keuze te maken, mijn eigen keuze. Ik voelde me niet onder druk gezet want ik leef al met die druk sinds ik 14 ben."

De deal met Real Madrid leek op een bepaald moment nochtans in kannen en kruiken. "Iedereen weet dat ik vorig jaar wou vertrekken", is Mbappé eerlijk. "Dat leek me toen de beste beslissing. Maar nu is de context al anders. Het sportieve project is anders hier en ook mijn persoonlijke situatie is nu anders."

"Ik was vrij om een keuze te maken nu. En ik heb ook voor Frankrijk gekozen. Ik wil hier blijven. En ook op sportief vlak is er wel wat veranderd het afgelopen jaar. Ik wil hier blijven want ik heb het gevoel dat mijn verhaal hier niet af is. We willen nog titels winnen en de Champions League winnen."