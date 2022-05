Carlo Ancelotti: "Met Real Madrid is het gewoon gemakkelijker om de Champions League te winnen"

Ancelotti won met AC Milan de CL in 2003 en 2007, daarna deed hij met Real Madrid hetzelfde in 2014. Gisteren pakte hij in Parijs al zijn 4e Beker met de Grote Oren. Was dit de lastigste titel van allemaal? "Ja, toch wel."

"In het begin van het seizoen had niemand gedacht dat we de Champions League konden winnen. Maar we hebben het verdiend. We hebben heel erg afgezien tijdens ons parcours, maar we hebben de moed nooit laten zakken. Met deze club is het gewoon gemakkelijker om de Champions League te winnen dan met een andere."

Wat maakt Real Madrid dan zo speciaal? "De passie van de supporters, de geschiedenis, de cultuur,... Real heeft gewoon een cultuur van winnaars. Dat maakt de club ook zo speciaal. Ik ben heel gelukkig na dit spectaculaire seizoen."

"Wat ik vooral onthoud van deze finale is de rust van mijn spelers", geeft Ancelotti nog mee. "Ik heb geen spanning bij ze gezien, ook al werd de wedstrijd uitgesteld. Ik was zelf nog het meest nerveus. Ik ben maar naar mijn aparte kamer gegaan zodat ze dat niet aan mij zagen."

"Het vertrouwen dat mijn spelers een heel seizoen hebben uitgestraald is ongezien op dit niveau."