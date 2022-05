Jürgen Klopp: "Als de doelman van de tegenstander de Man van de Match is, hebben we iets niet goed gedaan"

In de Premier League moest Liverpool de titel aan Manchester City laten, in de Champions League was Real Madrid gisteren met 0-1 te sterk in Parijs. Jürgen Klopp had achteraf een eenvoudige analyse klaar. "Real maakte een doelpunt, wij niet."

"Een eenvoudigere verklaring heb ik niet. Het is moeilijk te aanvaarden, maar als de doelman de Man van de Match is, dan hebben we iets niet goed gedaan. Ik had graag nog meer kansen gehad, maar in de laatste 30 meter moesten we gewoon beter doen."

Voor Klopp is het de derde verloren CL-finale. "We hebben goede dingen gedaan vanavond, maar het was niet genoeg. Als je verliest met 0-1, was het gewoon net niet goed genoeg. Madrid schoot 1 keer op doel en het was een doelpunt. Maar goed: dat is voetbal en we moeten het aanvaarden."

"Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat ik enorm trots op hen ben. Ze hebben een opmerkelijk seizoen gespeeld. We hebben twee competities verloren op details. We hebben een fantastische groep en zullen sterker terugkeren."

"Ik hoop dat mijn spelers, na een goed nachtje slapen, ook beseffen wat ze verwezenlijkt hebben dit seizoen. Maar als je 24 schoten hebt, moeten er meer binnen", sloot Klopp toch af met een kritische noot voor zijn team. "Ik herinner me toch maar drie wereldsaves van Thibaut Courtois, we moesten meer scoren, zeker met onze kwaliteiten."