Delfine Persoon krijgt de Française Mekhaled klein na 10 intense rondes

Delfine Persoon en Elhem Mekhaled warmden in Abu Dhabi het publiek op voor een demonstratie van Floyd Mayweather. En of ze het publiek opwarmden. De twee vrouwen waren aan mekaar gewaagd en maakten er een intense kamp van.

Persoon koos voor de aanval en hamerde er flink op los. Mekhaled, die in 15 kampen nog niet verloren had, schuilde in eerste instantie achter haar vuisten. Om te gepasten tijde gericht uit te halen.

Halverwege de kamp kon de jury nog geen winnares kiezen. Het sein voor Persoon om een versnelling hoger te schakelen.

De topfitte politieagente voerde het tempo op en overtuigde zo de jury. Na 10 rondes van 2 minuten twijfelden de 3 leden niet meer: ze riepen Persoon unaniem uit tot winnares.

De scores: 97-94, 97-93 en 96-94.