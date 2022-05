Poging 2: Delfine Persoon bokst nu zaterdag in Dubai

Delfine Persoon had vorige zaterdag al in de ring moeten staan, maar na het overlijden van de sjeik en president van de Verenigde Arabische Emiraten ging het boksevenement de koelkast in.

De entourage van Persoon had verwacht/gehoopt dat ze in het najaar een nieuwe kans kreeg. Zo lang hoeft ze niet te wachten. Persoon stapt zo snel mogelijk het vliegtuig op om zaterdag te boksen.

Tegenstandster wordt de Française Elhem Mekhaled (31). Ze zien mekaar niet meer op het heliplatform van het Burj al Arab-hotel, wel in de Coca-Cola Arena, een ultramoderne hal met 17.000 zitjes.