De bokskamp van Delfine Persoon in Dubai gaat zaterdag niet door

Delfine Persoon had morgen hoog en droog in de ring moeten staan tegenover de Française Elhem Mekhaled (31). Samen verzorgden ze het voorprogramma van de Amerikaan Floyd Mayweather, die voor veel geld een demonstratie ging geven in Dubai.

Voorlopig gaat het boksevenement niet door. President en sjeik Khalifa Bin Zayed Al Nahyan is op 73-jarige leeftijd overleden. Een rouwperiode van 40 dagen is afgekondigd in de Emiraten.