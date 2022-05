Rus Dmitrij Bivol smeert boksgrootheid Canelo Alvarez zeldzame nederlaag aan

Canelo Alvarez heeft een naam als een klok in de bokswereld. De Mexicaan is al jaren incontournable en werd al wereldkampioen in vier verschillende boksklasses. Zaterdagnacht wou hij in een kolkende T-Mobile Arena in Las Vegas daar ook de WBA-titel bij de lichtzwaargewichten aan toevoegen.

Daarvoor moest hij wel titelhouder Dmitrij Bivol tegen het canvas meppen. De Rus had op korte tijd naam voor zich gemaakt en was in 19 nog ongeslagen. Alvarez was in zijn 59 kampen als profbokser slechts één keer verslagen en niet door de minste: Floyd Mayweather in 2013.

Maar tijdens het gevecht verraste Bivol vriend en vijand. De taaie Rus gaf geen krimp op de uithalen van Alvarez en liet de Mexicaan zelf afzien met tal van rake stoten. Alvarez wankelde, maar ging geen enkele keer neer.

Uiteindelijk moest de jury een winnaar aanduiden en zij kozen unaniem voor Bivol als winnaar. De drie juryleden gaven elk een score van 115-113 in het voordeel van de Rus.

De 31-jarige Bivol blijft zo zijn ongeslagen status behouden. Voor Alvarez is de nederlaag een onverwachte spat op zijn propere blazoen. De Mexicaan liet na de kamp wel meteen verstaan dat hij vragende partij is voor een rematch, iets waar Bivol wel oren naar had.