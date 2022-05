Angel Di Maria zet vanavond punt achter 7 seizoenen PSG: "Uitzonderlijke speler"

Di Maria verlaat als beste passeur uit de clubgeschiedenis. De winger speelde 294 wedstrijden, goed voor 91 goals en 111 assists. Dat leverde 5 titels, 5 Franse bekers en 5 Ligabekers op, de Champions League met PSG zal evenwel altijd een droom blijven.



PSG haalde hem in 2015 bij Manchester United, daarvoor maakte hij het mooie weer bij Benfica en Real Madrid. Niets dan topclubs dus voor de spitsige vleugelspeler.



"De supporters zullen zijn onberispelijke spirit nooit vergeten, zijn engagement om onze kleuren te verdedigen was absoluut", had clubvoorzitter Nasser Al-Khelaïfi mooie woorden in huis in een persbericht.



DI Maria was jarenlang een vaste waarde op de flank, de komst van zijn illustere landgenoot Lionel Messi duwde hem wat meer naar de bank.



De club besliste de optie voor een extra seizoen in Di Maria's contract, dat in juni afloopt, niet te verlengen.



Coach Mauro Pochettino, nog een Argentijn, nam ook afscheid: "Hij is een uitzonderlijke speler met een ongelooflijke loopbaan. Hij heeft hier enorme zagen gerealiseerd de voorbije 7 jaar. Hij maakt deel uit van de beste spelers ooit die dit shirt hebben gedragen."



Het Parc des Princes zal de linkspoot niet snel vergeten: zijn efficiëntie op stilstaande fases én zijn iconische viering, een hartje gevormd met zijn handen. Dat zal een laatste keer te zien zijn bij zijn uitwuiving vanavond.