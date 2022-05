Primeur: zes vrouwelijke scheidsrechters aangeduid voor WK in Qatar

36 scheidsrechters, 69 grensrechters en 24 videorefs kregen vandaag het gelukkige nieuws dat ze geselecteerd zijn om het WK in Qatar in goede banen te leiden.

Onder hen zijn er drie vrouwelijke hoofdscheidsrechters: de Française Stéphanie Frappart, de Rwandese Salima Mukansanga en de Japanse Yoshimi Yamashita. Ook drie vrouwelijke grensrechters mogen mee.

De voorzitter van de scheidsrechtercommissie Pierluige Collina was opgetogen om het nieuws bekend te maken. "We zijn heel blij dat we voor het eerst in de historie vrouwelijke scheidsrechters kunnen selecteren. Zo benadrukken we dat voor ons kwaliteit telt en niet iemands geslacht", zei hij.

Ons eigen landje kent opnieuw geen vertegenwoordiging bij de WK-scheidsrechters. Het is intussen van 2010 geleden dat een Belgische ref floot op een WK. Frank De Bleeckere leidde toen drie wedstrijden in Zuid-Afrika.