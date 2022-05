Jan Ceulemans opent eerste Belgian Red Court in Lier

Samen met steden en gemeenten worden daarvoor bestaande pleintjes gerenoveerd en nieuwe aangelegd. Elk pleintje wordt gekoppeld aan een (ex-) Rode Duivel of Red Flame. Ook in Waregem en Sint-Niklaas zijn de werkzaamheden voor binnenkort. Jan Vertonghen, die Jan Ceulemans in 2017 afloste als recordinternational, wordt peter in Sint-Niklaas.

De Belgian Red Courts zijn een sociaal project van de Belgische voetbalbond. Bedoeling is om de komende jaren verspreid over het hele land een veertigtal van dergelijke pleintjes te creëren.

"Binnen dit en 10 jaar een red court in elke Belgische gemeente"

Het project werd in 2020 bij het 125-jarig bestaan van de bond al aangekondigd, maar liep door de pandemie wat vertraging op. "Ik ben heel trots dat we hier vandaag staan voor de opening", vertelde marketingdirecteur Manu Leroy.

"Het heeft lang geduurd, we spreken er al twee jaar over, maar nu is het er eindelijk. En dit is nog maar het begin. Dit jaar zouden er nog tien tot vijftien Belgian Red Courts gelegd moeten worden."

"Uiteindelijk is de bedoeling om de veertig veldjes die twintig jaar geleden samen met de FIFA aangelegd zijn, allemaal te renoveren en dat dan verder uit te rollen. Het zou fantastisch zijn als binnen dit en tien jaar alle Belgische steden en gemeenten een red court hebben."

"Als grootste sportfederatie van het land hebben we een stem in het maatschappelijk debat en we gaan die verantwoordelijkheid niet uit de weg. We weten dat voetbal een hefboom kan zijn voor verandering. Twee jaar geleden is dit project gerijpt vanuit het idee dat we al heel veel projecten deden, maar waarschijnlijk te weinig impact hadden."

"Dit staat wel heel dicht bij het volk. We willen onze jeugd laten voetballen, maar het gaat niet alleen om voetballen en plezier maken, maar ook over inclusie en samenhorigheid."