Dipje na het voorjaar? Geen nood: de wielerkalender blijft om van te smullen

Deze koersen kunt u bekijken op de Sporza-kanalen:

De eerste grote ronde van het jaar

Dinsdag ging de Ronde van Romandië al van start, de zesdaagse op Zwitserse bodem waar enkele Giro-kopstukken hun vorm nog wat bijschaven en andere toppers hun eerste seizoensdeel afronden.

De komende maand vormt de Giro natuurlijk de hoofdschotel. Op 6 mei gaat de Ronde van Italië van start in Boedapest, op 29 mei kennen we de eindwinnaar in Verona.

Het deelnemersveld - met onder meer Richard Carapaz, Joao Almeida, Simon Yates en Vincenzo Nibali - is ook voor de Nederlanders bijzonder interessant. Mathieu van der Poel debuteert, Tom Dumoulin onderzoekt of hij nog als volwaardige klassementsman bestempeld kan worden.

In de sprints kijken we uit naar onder meer Caleb Ewan en Mark Cavendish, Tim Merlier haakt af. We briefen u overigens elke dag over de Giro met ons magazine rond 19.45 u op Canvas.

De ronderenners domineren de gesprekken, maar ook de eendagsrenners zitten niet te lang stil na alle afspraken op onze wegen.

Zondag, 1 mei, staat met Eschborn-Frankfurt al de volgende eendagskoers in de WorldTour op de kalender.

Jasper Philipsen won er vorig jaar en wordt er uitgedaagd door onder meer Arnaud De Lie en Biniam Girmay, die terugkeert in competitie na zijn zege in Gent-Wevelgem. Girmay koppelt Frankfurt overigens aan de Giro.