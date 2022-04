Ronde van België kiest voor koninginnenrit in Durbuy

De vijfdaagse begint op woensdag 15 juni in het Oost-Vlaamse Merelbeke. Het is de ideale uitvalsbasis richting Vlaamse Ardennen, waar de eerste rit na 169,9 km eindigt in Maarkedal.

Onderweg wacht de renners meteen een reeks nijdige hellingen met onder meer de Leberg en de Berendries. De finale bestaat uit vier rondjes rond Maarkedal van zowat 20 kilometer, met daarin telkens de Fortstraat, Ellestaat en Berg ten Houte.

Daags nadien krijgt het peloton vlakke wegen onder de wielen tussen Beveren en Knokke-Heist. Daar wacht hen na 178,9 kilometer de traditionele aankomst op de Wandelaar, de oplopende aankomst voor machtssprinters.

Vrijdag is het aan de tijdrijders: 11,8 kilometer tegen de klok in Scherpenheuvel-Zichem, met een mooie start in de schaduw van de abdij van Averbode.

Zaterdag is Durbuy het toneel van de koninginnenrit. De 175,2 kilometer lange rit maakt vier identieke lussen rond het stadje, met in totaal 24 beklimmingen, samen goed voor bijna 3.000 hoogtemeters. Vooral de Petite Somme (5 km, 7% met stukken tot 15%) en de Muur van Durbuy, waar de finish ligt, zullen beslissen over winst of verlies.

's Zondags vormt de Limburgse rit van Gingelom naar Beringen (182,1 km) het slotakkoord.

Negen WorldTeams hebben hun deelname aan de Baloise Belgium Tour al bevestigd. Naast de Belgische formaties Lotto Soudal, Intermarché-Wanty-Gobert en Quick Step-Alpha Vinyl, dat met Remco Evenepoel de vorige twee edities won (2019 en 2021), zal onder meer het Nederlandse Jumbo-Visma van de partij zijn.

Van de procontinentale teams staan Alpecin - Fenix, Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal-Pauwels Sauzen-WB zeker aan de start.