An Vannieuwenhuyse zet punt achter bobsleecarrière: "Ik heb het maximum bereikt"

"Hoewel ik nog altijd van de fysieke uitdaging hou om een slee voort te duwen en het me nog altijd een kick geeft om de snelste lijn op te zoeken, heb ik beslist er een punt achter te zetten."

"Als profsporter heb ik altijd het hoogste nagestreefd en na elf jaar in de sport kan ik zeggen dat ik het maximum eruit gehaald heb en daar ben ik verdomd trots op. Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven."

Op de Spelen in Peking werd Vannieuwenhuyse samen met remster Sara Aerts vijftiende in de tweemansbob. Vier jaar eerder werd ze met Sophie Vercruyssen twaalfde in Pyeongchang. Sara Aerts maakte voor aanvang van de Spelen in Peking al bekend dat het haar laatste competitie zou worden.