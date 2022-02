Vernederd in Canada, nu goud voor de VS: Kaillie Humphries legt extra bochtig parcours af richting bobsleetitel

Heel wat primeurs voor Kaillie Humphries op deze Winterspelen: ze is niet alleen de eerste olympisch kampioene in de monobob, maar ze is ook de eerste atlete die een olympische medaille wint (goud zelfs) voor zowel Canada als de VS.

Humphries is een grootheid in het bobsleeën, met gouden medailles in de tweemansbob in Sotsji en Vancouver. In Pyeongchang haalde ze "maar" brons. Humphries liet achteraf weten dat haar slechte relatie met bondscoach Todd Hays hiervan de oorzaak was.

Humphries kaartte meermaals aan dat Hays haar "publiekelijk vernederde", "verbaal attaqueerde" en "mentaal misbruikte". Ze voelde zich één hoopje ellende en begon ook fysieke kwalen te ontwikkelen.

Uiteindelijk werd de zaak door de Canadese bobsleebond onderzocht, met als conclusie dat beide partijen voor een onwerkbaar klimaat hadden gezorgd, een studie die later door een andere onderzoeker van tafel werd geveegd omdat die te lichtzinnig was uitgevoerd.