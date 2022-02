Belgian Bullets: "Het is een technische baan, dus als we foutloos blijven is top 8 misschien mogelijk"

Terwijl onder meer Kim Meylemans en Evy Poppe al lang terug in België zijn, moeten An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts nog altijd wachten om eindelijk in actie te komen. De training van woensdag (zie "lees ook") verliep niet echt vlekkeloos, maar dat heeft het vertrouwen en humeur van de Belgian Bullets niet aangetast.

"We zijn hier al heel lang", vertelt Vannieuwenhuyse. "We hebben geprobeerd om het olympische gevoel op te snuiven en tegelijkertijd zoveel mogelijk energie te sparen om fris aan de start te komen. Dat is goed gelukt, maar nu beseffen we dat het echt is begonnen."

Vannieuwenhuyse en Aerts debuteerden allebei in Pyeongchang, maar wel met een andere partner. "Het is goed dat ik nu weet hoe alles in zijn werk gaat", zegt Aerts. "we hebben al wat meer ervaring."

"Ik vind deze baan leuker dan die van Pyeongchang", klinkt het bij allebei. "Het is vooral heel uitdagend", legt Vannieuwenhuyse uit. "Het geeft een goed gevoel als het dan lukt."