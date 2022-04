Lefevere hoopt op zege in 2e deel voorjaar: "We maken rapport pas na Luik"

Quick Step-Alpha Vinyl gooit met Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe twee nieuwe ijzers in het vuur voor het tweede luik van het voorjaar. Kunnen zij The Wolfpack een 2e zege bezorgen in het voorjaar? "Als we kunnen doorgaan op het elan van de Ronde van het Baskenland, dan zitten we wel goed", zegt manager Patrick Lefevere.

Quick Step-Alpha Vinyl moet voorlopig teren op één zege in het klassieke voorjaar: Kuurne-Brussel-Kuurne. De blauw-witte brigade had dan ook al wat af te rekenen met pech en afwezigheden. "En de miserie stopt nog niet", zegt Lefevere. "Van Lerberghe rijdt al niet door een hersenschudding, Masnada heeft klierkoorts en zijn we ook enkele maanden kwijt." Maar met wereldkampioen Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel, die een uitstekende indruk maakten in het Baskenland, begint The Wolfpack wel met verse moed aan de Brabantse Pijl. "Het rapport van ons voorjaar zullen we pas na Luik-Bastenaken-Luik maken", aldus Lefevere. "Dan pas kan je zeggen of het goed is geweest of niet. Het tweede trimester is pas na de Tour, het derde trimester na de Ronde van Lombardije. Op het einde van het jaar maken we dan een eindoordeel."

Als Remco gevangen zit in het peloton, dan zal Julian wel proberen te winnen. Het is niet zo dat we een kaartje trekken: jij wint vandaag en jij morgen. Patrick Lefevere

Alaphilippe boekte zijn eerste zege van het seizoen in het Baskenland, Evenepoel eindigde op de 4e plek in de eindstand. "Als we op dat elan kunnen doorgaan, dan zit het wel goed", zegt Lefevere. "Het klikt tussen die twee, ook omdat ze allebei goede benen hebben." In de Brabantse Pijl is Evenepoel het speerpunt van de ploeg. "Maar we spelen altijd op meerdere paarden", aldus de manager. "Als Remco gevangen zit in het peloton, dan zal Julian wel proberen te winnen. Het is niet zo dat we een kaartje trekken: jij wint vandaag en jij morgen." De Waalse Pijl lijkt dan weer meer op maat van Alaphilippe. "Hij is explosiever, maar je weet nooit dat er eens een ontsnapping tot het einde gaat. In 2020 wordt Mauri Vansevenant pas gegrepen aan de voet van de Muur." Ook in Luik-Bastenaken-Luik moet het duo kunnen meedoen voor de zege. "Die koers ontbreekt nog op ons palmares. Hopelijk hebben we nu een ploeg die meedoet voor de overwinning. Ook Evenepoel moet voor niemand bang zijn."

