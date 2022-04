OHL-doelman Rafael Romo moet volgend seizoen andere oorden opzoeken

Toen een Standard-supporter een voetzoeker naar Romo gooide en er even gevreesd werd voor blijvende geschoorschade, was de Venezolaanse doelman nog de grote nummer 1 in doel bij OH Leuven.





Een flater tegen Seraing op 20 november luidde uiteindelijk de ondergang van Romo bij OHL in. De 32-jarige doelman ging toen in de slotminuten op wandel met de bal, waaruit een tegengoel voortvloeide. OHL verloor die partij tegen Seraing met 1-3.

Romo stond nadien nooit meer onder de lat vanaf het eerste fluitsignaal. Enkel tegen Club Brugge kreeg Romo nog eens speelminuten, toen Runarsson tijdens de rust geblesseerd in de kleedkamer bleef.

Op Instagram nam Romo afscheid van de OHL-fans. "Eergisteren was mijn laatste wedstrijd als OHL-speler. Ik kon er niet van genieten op het veld en het was geen zege (OHL verloor met 0-1 tegen Antwerp)."

"Ik wil alle fans bedanken voor de steun de voorbije 2 seizoenen."