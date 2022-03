Vandenbempt: "Belangrijkste uitdaging voor Lorin Parys wordt om vertrouwen te herstellen"

"De belangrijkste uitdaging is om na alle interne ruzies en allerlei schandalen het vertrouwen van het grote publiek in ons voetbal te herwinnen en te herstellen", vindt Peter Vandenbempt.



"Ook het vertrouwen van de politiek moet hersteld worden. Hij zal dringend om de tafel moeten gaan zitten met de politiek om een voor iedereen aanvaardbaar compromis uit te werken met het oog op de fiscale en parafiscale voordelen voor ons voetbal. Dat is een heel belangrijk dossier."



"Daarnaast moet er ook een mentaliteitswijziging doorgevoerd worden in de schoot van ons voetbal, waarbij clubs mekaar niet langer gaan wantrouwen, clubs regels en reglementen gaan respecteren en niet om de haverklap naar alle juridische instanties gaan lopen. Clubs moeten gaan samenwerken en er moet een soort solidariteit gecreëerd worden, ook op financieel vlak."



"Het heetste hangijzer daarbij is natuurlijk het competitieformat over 2 jaar. Blijft dat met 18 of toch weer met 16? Dat is een heel belangrijk dossier waarover naar aloude traditie flink gelobbyd wordt in de schoot van de Pro League," weet Vandenbempt.