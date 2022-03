Nieuwe CEO Pro League wil korter op geval zoals Overmars zitten: "Ik wil cultuuromslag"

Vanaf 1 april is Lorin Parys de nieuwe CEO van de Pro League. "Als er in de toekomst iets gebeurt zal met Overmars vorige week, dan zal ik mijn telefoon nemen en daarover spreken met de club in kwestie", zegt het voormalige Vlaams parlementslid van N-VA.

De Pro League maakte vandaag bekend dat Lorin Parys de touwtjes in handen krijgt vanaf 1 april.



Wat wil hij als nieuwe CEO verbeteren aan het Belgische voetbal? "We hebben nood aan een nieuw soort sociaal contract tussen het voetbal, de fans, de bredere maatschappij en het beleid." Parys haalt het voorbeeld van Marc Overmars aan. De Nederlander werd vorige week bij Antwerp binnengehaald als sportief directeur, terwijl er nog een onderzoek loopt naar Overmars in het kader van grensoverschrijdend gedrag bij Ajax. "We hebben daar vandaag al over gesproken met Sven Jacques (algemeen manager van Antwerp). Ze zullen een aantal stappen nemen omdat ze weten dat ze een aantal steken hebben laten vallen, alleszins bij de presentatie van Overmars", zegt Parys in De Wereld Vandaag op Radio 1.

Lorin Parys ruilt de politiek voor het voetbal.

"Geen invloed op personeelsbeleid van clubs, wel op klimaat"

Wil Parys korter op een geval zoals Overmars zitten? "Natuurlijk. We zijn een organisatie van 26 clubs en we zullen die proberen te helpen en te ondersteunen in het verder professionaliseren van het voetbal." "Als zoiets gebeurt (zoals met Overmars), dan zal ik mijn telefoon nemen en daarover spreken met de club in kwestie." Is het dan zo dat Parys in de toekomst wil voorkomen dat iemand zoals Overmars een job krijgt in het Belgische voetbal? "Clubs nemen zelf beslissingen over hun personeelsbeleid. De CEO van de Pro League heeft daar geen rechtstreekse invloed op." "Waar we wel een rechtstreekse invloed kunnen op hebben is in welk soort klimaat er gevoetbald wordt in België en welk soort maatschappelijk aanzien voetbal heeft. Daar wil ik voor een cultuuromslag zorgen."

"Zo onafhankelijk mogelijk in deze functie staan"