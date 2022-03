Twee sponsors haken af bij Antwerp, ziekenhuizen bevriezen samenwerking: wat zeggen andere partners?

Select Group communiceerde vanochtend dat het de overeenkomst met Antwerp volgend seizoen niet zal verlengen.

Onze redactie klopte aan bij andere partners van Stamnummer 1. Havenbedrijf Descroes bevestigt dat het aan de club heeft laten weten dat de samenwerking wordt stopgezet.

Uit de belronde blijkt dat er bij andere geldbronnen twijfels zijn. Zo is Hubo "verbaasd over de aanstelling van Overmars", net als het gegeven dat er "tot op heden nog helemaal geen communicatie van Antwerp naar de sponsors is geweest".

Heylen Vastgoed zet de sponsoring voorlopig niet stop, maar heeft "de bezorgdheden heel nadrukkelijk overgemaakt aan de club".

"Mochten de feiten zich bij Antwerp herhalen, dan zullen we ons standpunt herbekijken. We willen daar ook over waken. We hebben veel vrouwelijke waarnemers en dit ligt ons na aan het hart."

Titan Cargo wenste niet te reageren, JAKO laat weten dat de samenwerking met Antwerp sowieso zou stoppen na dit seizoen, bij Golden Palace nemen ze afstand van het gedrag van Overmars in het verleden.

"We keuren het af en zitten met onze gedachten bij de slachtoffers. We vertrouwen erop dat Antwerp goeie afspraken heeft gemaakt met Overmars."

"Ons contract loopt in juni af, maar de onderhandelingen voor de toekomst zijn volop aan de gang."

Opvallend: ook ziekenhuisgroep ZNA zet de samenwerking tot nader orde stop. In het verleden kwamen spelers van Antwerp langs in de betrokken klinieken om cadeautjes uit te delen of patiënten een duwtje in de rug te geven. Sommigen onder hen mochten ook de aftrap geven of een wedstrijd bijwonen. Die initiatieven gaan nu even niet meer door.

Bij Antwerp reageerde men beknopt: "We zijn volop gesprekken aan het voeren met onze sponsors, maar over de inhoud wordt niet gecommuniceerd."