Adrie van der Poel: "De keuze voor Milaan-Sanremo was een gouden zet"

Vader Adrie van der Poel ging niet uit zijn dak toen hij in Oudenaarde voor onze camera verscheen. Tevreden, maar nuchter analyseerde hij de koers.

"Al heb ik eigenlijk niets gezien", lachte hij. Maar had hij deze triomf van zijn zoon verwacht?

"Zijn voorbereiding was kort, maar wel heel goed. Op training had hij er heel veel zin in. Hij heeft een mooie streek gevonden om te trainen en is er helemaal weg van. Het was allemaal positief."

Na de blessurelast en de onzekerheid van de voorbije maanden vond Adrie van der Poel een sleutelmoment. "De keuze om Milaan-Sanremo te rijden is achteraf een gouden zet geweest."

"Je hebt op die manier die relatief gemakkelijke kilometers in de benen. Het resultaat was toen ook bevredigend, maar de Ronde is natuurlijk nog iets anders."

"Op de Hotond zag ik dat de frisheid weg was, maar daarna was het fingers crossed."

"En Pogacar? Ik heb het niet gezien, maar ik kreeg berichtjes na de Kwaremont. Wat hij de laatste jaren laat zien, is indrukwekkend, hé."