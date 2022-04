Philip Roodhooft: "Geen Van Aert? Dat beïnvloedt de Ronde van Van der Poel niet"

"Hoe Mathieu van der Poel naar het nieuws rond Wout van Aert kijkt? Zoals elke andere renner, zeker?"

Philip Roodhooft, ploegmanager van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix, vindt het moeilijk om over de kwestie te praten aangezien er nog geen definitieve beslissing genomen is over de deelname van Wout van Aert.

"Mocht hij er niet bij zijn, dan zal dat zeker een invloed hebben op het wedstrijdbeeld. Maar het beïnvloedt niet de manier waarop Mathieu naar de Ronde kijkt."

"Iedereen heeft woensdag gezien dat Mathieu goed is en we denken dat onze ploeg dat ook is. Al is het natuurlijk jammer voor de koers als Wout zondag ontbreekt."

Zonder Van Aert zal er misschien meer naar Alpecin-Fenix gekeken worden om het gewicht van de koers te dragen.

"Of we daar schrik voor hebben? Neen."

"Het zou kunnen dat we de koers meer moeten dragen, maar dat veroorzaakt geen angst. We denken dat we met 7 goeie renners starten."