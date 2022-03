Skjelmose duikelt in ravijn in Catalonië, maar wordt nog 10e "dankzij adrenaline"

Met nog 60 kilometer te gaan liep het in de tweede etappe van de Ronde van Catalonië mis voor Mattias Skjelmose. De Deen vloog over een muurtje de afgrond in. "In de afdaling maakte iemand een remfout en ik zat jammer genoeg aan de buitenkant", vertelde hij.

De 21-jarige renner van Trek-Segafredo kon het gelukkig nog navertellen. Na een akelige val klom hij op eigen kracht weer op de weg. "Ik ben in orde", riep hij uit. "Geef me gewoon een nieuwe fiets."

Skjelmose kon het peloton weer bijhalen en sprintte uiteindelijk nog naar de 10e plek. "Als er één voordeel is aan een val, dan is het wel de adrenaline, waarschijnlijk de beste pijnstiller", lachte Skjelmose.

"Ik voelde niet veel. Ik denk dat ik een beschermengel had die me vandaag beschermde, want ik voel me goed. Maar ik heb zeker en vast geluk gehad."