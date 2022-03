Remco Evenepoel en collega's wensen Colbrelli snel beterschap: "Forza Sonny"

Iedereen is geschrokken door wat er gisteren met Sonny Colbrelli gebeurd is in de Ronde van Catalonië. De Italiaan van Bahrain Victorious kreeg een hartstilstand na de sprint in rit 1. Colbrelli werd gereanimeerd en ligt in een stabiele toestand in het ziekenhuis van Girona. Heel wat collega-renners steken hem een hart onder de riem.