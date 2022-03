Kaden Groves laat Team BikeExchange nog eens vieren in Catalonië

Fase per fase

17:00 17 uur . 2e zege op rij voor BikeExchange, Kaden Groves snelt naar de overwinning. Na een lead-out van Michael Matthews kan Kaden Groves het afmaken. Hij klopt Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) in de sprint. . 2e zege op rij voor BikeExchange, Kaden Groves snelt naar de overwinning Na een lead-out van Michael Matthews kan Kaden Groves het afmaken. Hij klopt Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) in de sprint.

16:58 16 uur 58. Michael Matthews trekt de sprint aan in functie van Kaden Groves. . Michael Matthews trekt de sprint aan in functie van Kaden Groves.

16:58 Laatste km. Daar is de vod! Quick Step-Alpha Vinyl jaagt het tempo de hoogte in. Wie pakt de zege in Perpignan? . 16 uur 58. Laatste km. Daar is de vod! Quick Step-Alpha Vinyl jaagt het tempo de hoogte in. Wie pakt de zege in Perpignan?

16:58 16 uur 58. Pieter Serry (Quick Step-Alpha Vinyl) neemt de koppositie over. Hij is de eerste pion in de lead-out van de Wolfpack. Ethan Vernon zit goed mee voorin. . Pieter Serry (Quick Step-Alpha Vinyl) neemt de koppositie over. Hij is de eerste pion in de lead-out van de Wolfpack. Ethan Vernon zit goed mee voorin.

16:55 16 uur 55. Ook Ethan Vernon (Quick Step-Alpha Vinyl) zit nog in de kopgroep. Jumbo-Visma mist klassementsman Tom Dumoulin en sprinter David Dekker vooraan. . Ook Ethan Vernon (Quick Step-Alpha Vinyl) zit nog in de kopgroep. Jumbo-Visma mist klassementsman Tom Dumoulin en sprinter David Dekker vooraan.

16:53 Simon Yates zit in een achtervolgende groep. Hij heeft een achterstand van 30 seconden op de kopgroep. Nog 6 kilometer! . 16 uur 53. Simon Yates zit in een achtervolgende groep. Hij heeft een achterstand van 30 seconden op de kopgroep. Nog 6 kilometer!

16:50 16 uur 50. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Richard Carapaz (Ineos), Alejandro Valverde (Movistar), Pavel Sivakov (Ineos) en Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) zijn de klassementsmannen die mee in de kopgroep zitten. Ook sprinters zijn aanwezig: Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Kaden Groves (BikeExchange), Sebastian Molano (UAE) en Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) . Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Richard Carapaz (Ineos), Alejandro Valverde (Movistar), Pavel Sivakov (Ineos) en Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) zijn de klassementsmannen die mee in de kopgroep zitten. Ook sprinters zijn aanwezig: Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Kaden Groves (BikeExchange), Sebastian Molano (UAE) en Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic)

16:48 16 uur 48. Een uitgedund peloton duikt de laatste 10 kilometer in. . Een uitgedund peloton duikt de laatste 10 kilometer in.

16:46 16 uur 46. Simon Yates (BikeExchange) achtervolgt op 35 seconden. . Simon Yates (BikeExchange) achtervolgt op 35 seconden.

16:46 16 uur 46. Waaiers! Door het hoge tempo is het peloton in 2 stukken gescheurd. Simon Yates zit door een valpartij in een achtervolgende groep en moet nog een lange weg afleggen naar de kop van het peloton. . Waaiers! Door het hoge tempo is het peloton in 2 stukken gescheurd. Simon Yates zit door een valpartij in een achtervolgende groep en moet nog een lange weg afleggen naar de kop van het peloton.

16:45 16 uur 45. 15 kilometer . Er heerst nervositeit in het peloton. De ploegen maken zich op voor de sprint en zoeken naar een goeie positie om de laatste 10 kilometer in te duiken. . 15 kilometer Er heerst nervositeit in het peloton. De ploegen maken zich op voor de sprint en zoeken naar een goeie positie om de laatste 10 kilometer in te duiken.

16:43 Simon Yates betrokken bij val. Door een obstakel op de weg komen enkele renners ten val. Ook Simon Yates (BikeExchange) is bij de val betrokken en moet even halt houden. Zijn ploeggenoten brengen hem nu terug naar het peloton. . 16 uur 43. Simon Yates betrokken bij val Door een obstakel op de weg komen enkele renners ten val. Ook Simon Yates (BikeExchange) is bij de val betrokken en moet even halt houden. Zijn ploeggenoten brengen hem nu terug naar het peloton.

16:39 16 uur 39. Ook Carlos Rodriguez (Ineos) is door mechanische pech op achtervolgen aangewezen. Zijn ploegmakkers proberen hem weer terug naar voor te brengen. . Ook Carlos Rodriguez (Ineos) is door mechanische pech op achtervolgen aangewezen. Zijn ploegmakkers proberen hem weer terug naar voor te brengen.

16:37 16 uur 37. Tempo schiet de hoogte in. Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech) neemt plaats aan kop van het peloton en verhoogt het tempo. Het peloton leek door het hoge tempo in 2 stukken te scheuren, maar dat is toch niet gebeurd. Het peloton wordt nerveus! Nog 20 kilometer. . Tempo schiet de hoogte in Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech) neemt plaats aan kop van het peloton en verhoogt het tempo. Het peloton leek door het hoge tempo in 2 stukken te scheuren, maar dat is toch niet gebeurd. Het peloton wordt nerveus! Nog 20 kilometer.

16:32 De kopgroep heeft een vlucht van 170 kilometer achter de rug. 16 uur 32. De kopgroep heeft een vlucht van 170 kilometer achter de rug.

16:31 16 uur 31. De sprintersploegen schuiven op in het peloton. Cofidis en Arkéa-Samsic voeren het tempo aan. Quick Step-Alpha Vinyl zit ook in de buurt. . De sprintersploegen schuiven op in het peloton. Cofidis en Arkéa-Samsic voeren het tempo aan. Quick Step-Alpha Vinyl zit ook in de buurt.

16:27 16 uur 27. Boeken toe voor kopgroep. De 3 koplopers bedanken elkaar en worden ingerekend door het peloton na een vlucht van meer dan 150 kilometer. Nog 30 kilometer te gaan! . Boeken toe voor kopgroep De 3 koplopers bedanken elkaar en worden ingerekend door het peloton na een vlucht van meer dan 150 kilometer. Nog 30 kilometer te gaan!

16:25 16 uur 25. Pyreneeën morgen. Morgen begint het klimwerk in de Ronde van Catalonië. De klassementsmannen zullen meteen op de afspraak zijn want het peloton waagt zich in de 3e etappe aan de Catalaanse Pyreneeën. . Pyreneeën morgen Morgen begint het klimwerk in de Ronde van Catalonië. De klassementsmannen zullen meteen op de afspraak zijn want het peloton waagt zich in de 3e etappe aan de Catalaanse Pyreneeën.

16:21 De 3 vroege vluchters rijden nog steeds voor het peloton uit. 16 uur 21. De 3 vroege vluchters rijden nog steeds voor het peloton uit.