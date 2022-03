Sonny Colbrelli: "Ik herinner me niets, maar ik denk al aan mijn terugkeer"

Colbrelli werd na zijn hartfalen na de eerste rit overgebracht naar een Spaans ziekenhuis. De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport kreeg hem maandagavond aan de lijn.

"Ik rust uit in het ziekenhuis en ik herinner me niets meer", zegt Colbrelli over het incident.

"Ik weet enkel nog dat ik de finish bereikt had, gestopt was, een flesje water had aangenomen en dat ik dan ingestort ben."

"Er volgde een leegte en daarna ben ik ontwaakt in het ziekenhuis."

"Ik word hier nog in de gaten gehouden. Het was beangstigend, maar ik denk al aan mijn terugkeer in het peloton."

Volgens zijn team Bahrain Victorious stelt Colbrelli het gezien de omstandigheden "oké".

Hij ondergaat vandaag verdere onderzoeken, maar uit de eerste resultaten zouden geen verontrustende zaken aan het licht zijn gekomen.