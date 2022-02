Topsportdirecteur geeft advies aan beginners: "Iedereen die beetje fit is, kan het ijs op"

Hanne Desmet schaatste 3 A-finales in de olympische shorttrackcompetitie, goed voor een 5e (500m), 4e (1.500m) en 3e (1.000m) plaats. Ze leerde België shorttrack, snelschaatsen op een piste van 11 meter, kennen.



Ook Bart Swings, met zijn gouden medaille op de massastart op de lange baan, en Loena Hendrick, als 8e in het kunstschaatsen hebben de schaatssport in the picture gezet.



Straathof: "De mensen hebben nu gezien hoe gaaf deze sport kan zijn, of het nou kunstschaatsen, langebaanschaatsen of shorttrack is. De mensen kunnen gewoon gaan kijken op ijsschaatsen.be. Dat is een soort van platform waar alle ijsbanen van Vlaanderen en België opstaan."





"Daarnaast zijn er ook veel clubs waar je kan beginnen te schaatsen. Dat kan van heel klein, maar ook volwassenen kunnen er terecht. Er zijn publieke uren, waar je gewoon een kaartje aan de kassa kan kopen."



Het advies van de Nederlander, zelf ex-wereldkampioen en olympiër: "Ga eerst gewoon lekker schaatsen. En als je dat leuk vindt, klop dan aan bij een van de clubs om het nog beter te leren."