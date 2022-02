Leren shorttracken met Hanne Desmet: "Het is een leuk spel"

Hanne Desmet heeft het grote publiek in België shorttrack laten ontdekken met haar bronzen medaille op de Winterspelen in Peking: "Ik hoorde vaak hoe een coole sport het is. Ik denk dat veel mensen er superhard van zouden genieten, moesten ze eraan beginnen." Tijd dus voor tips en tricks van de allerbeste. Onze man - een beginner - trok met haar naar de schaatsbaan in Deurne. Bekijk zijn instructievideo.

"Shorttrack is een spel"

De eerste vraag aan Hanne: waarom vindt ze shorttrack, rondjes draaien op een piste van 111 meter, zo leuk? "Het racen. Het is een beetje een spel: je haalt in, je maakt acties. Het gevoel van snelheid is geweldig. En ook dat draaien geeft een heel leuk gevoel."

Tip 1 - materiaal: schaatsen, helm en handschoenen

Voor je het ijs betreedt, heb je natuurlijk het juiste materiaal nodig. Maar dat valt heel goed mee, zegt Hanne: "Je hebt niet heel veel nodig: goede schaatsen, een helm is heel belangrijk én handschoenen."



"De schaatsen zijn gekromd én gerond, want die moeten heel hard kunnen draaien. Ze zijn afgesteld op de radius van de baan."



Op het hoogste niveau dragen Desmet en co. ook nog een beschermend pak met knie- en scheenbeschermers en een snijvrij onderpak. "Zo kan je niet gesneden worden."

Tip 2 - de start

Het begint natuurlijk bij de start. Hanne schetst haar favoriete startpositie: "De voet vooraan recht, de andere evenredig aan de startlijn. En dan diep inzakken, alle gewicht op je voorste been."

Tip 3 - snelheid maken

Onze man kan al een beetje starten, maar wil nu natuurlijk snelheid maken, het gaat dan ook om snelschaatsen. "Het is belangrijk om gebogen benen te hebben", legt Hanne uit. "En je moet je zijwaarts afzetten."



"Als je het er wat beter wil laten uitzien, helpt een goede armzwaai ook."

Tip 4 - bochten nemen

Een shorttrackpiste is niet lang, bochten nemen is dus erg belangrijk: "Je kunt natuurlijk geen shorttrack doen zonder te draaien. Om bochten te nemen moet je overzetten. Dat doe je door de ene voet over de andere te zetten. In simpele bochten volstaat het om met 2 voeten samen je buitenste been weg te duwen."

Tip 5 - inhalen

De eerste aan de streep wint, dus shorttrack is ook een kwestie van inhalen. "Je moet altijd zien dat je goed snelheid maakt. Er moet een snelheidsverschil zijn, dus je moet wat ruimte pakken, wat wijder gaan en dan met de juiste timing ertussen springen."



"Of als je echt veel snelheid hebt, kun je langs buitenom gaan. Dat is mijn favoriet."

Als je veel snelheid hebt, kun je buitenom gaan. Dat is mijn favoriet."

Waar kan ik beginnen te shorttracken?

Onze man deed zijn best en Hanne zag de vorderingen die hij maakte: "Beginnen met shorttrack is niet moeilijk. Je kunt er vrij snel plezier in hebben om dat snelheidsgevoel te hebben. Hoe snel je op een bepaald niveau komt, hangt af van hoe getalenteerd je bent."



Hanne gaf meteen ook mee waar je je kan inschrijven als lid: "Er zijn best wel wat clubs." Een blik op de website van de Vlaamse SchaatsUnie leert ons dat je in Deurne, in Brugge, in Gent, in Hasselt, in Turnhout en Brussel terecht kan.



Wij wensen de beginnende durvers alvast good luck!