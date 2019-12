Genk "wil" Antwerp uitschakelen: "We hebben iets goed te maken bij de fans"

Dewaest: "Winnen om weekend een beetje te vergeten"

2 dagen na de pijnlijke thuisnederlaag tegen STVV richt KRC Genk zijn vizier nu op de bekermatch van morgen tegen Antwerp. "Ondanks de nederlaag tegen STVV is de sfeer goed binnen de spelersgroep", zegt Sébastien Dewaest.

"We wisten dat de Limburgse derby de match was die we niet mochten verliezen voor de supporters. Ik denk niet dat ons spelniveau slecht was. Maar het resultaat is wat het is."

"Het is nu aan ons om een reactie te tonen in de volgende wedstrijden. En dan vooral morgen. We hebben iets goed te maken bij de supporters. We moeten morgen proberen te winnen om het weekend een beetje te vergeten."

Gelooft Dewaest nog in Play-off I? "Het is een uitdaging, want de meeste mensen zeggen dat Genk niet bij de eerste zes zal eindigen. We moeten een remontada maken en meerdere matchen op een rij winnen. Dat zou ons een boost geven. Ik heb er alvast vertrouwen in, want er zit veel kwaliteit in de spelersgroep."