Nicky Hayen speelt met Club Brugge wéér tegen Italiaans team: "We blijven ambitieus en we hebben niets te verliezen"

Na de gesmaakte League Phase wil Club Brugge doorgaan op zijn elan in de Champions League. De Belgische kampioen onderschat Atalanta Bergamo geenszins, maar klopt ook op de borst. "We moeten vol in onze kansen geloven."

"We zijn in een fase gekomen waarin we absoluut niets te verliezen hebben en waarin we vol in onze kansen moeten geloven."

"Klopt. Die vaststelling hadden we ook al gemaakt", grijnst de Brugse T1. "Maar elke match moet worden gespeeld en daar geloven we in."

"Anderzijds blijven wij ambitieus. We hebben ons positief gepresenteerd en we zijn niet kansloos. Elke kans die we hebben, moeten we benutten."

In Zwitserland kwam Atalanta Bergamo uit de bus. "Ze doen het heel goed in de Serie A en vorig jaar wonnen ze de Europa League."

In de halve finales van de Conference League moest Club vorig jaar het hoofd buigen voor Fiorentina. "Ik denk dat dit Atalanta sterker is, maar ook wij hebben stappen gezet de voorbije maanden."

"We moeten met lef spelen zoals we dat ook tegen City hebben gedaan, al moeten we misschien nog vaker dominanter spelen. Dat kan alleen maar door onze automatismen te blijven herhalen en zo het niveau naar boven te brengen."

Stoot Club door, dan wacht Aston Villa of Lille. Ook dat lijkt geen onmogelijke opdracht. "Niemand zegt dat je absoluut kansloos bent. Daar geloven we in. Ik spreek me niet uit in percentages, want dat heeft geen zin. Maar we moeten gewoon op dit elan voortgaan en top zijn."

Club sluit Charles De Ketelaere weer in de armen. "Ik ben hier begonnen toen hij net vertrokken was. Charles is een sierlijke speler die de juiste stappen zet. Het is leuk dat hij thuiskomt, voor hemzelf en voor de fans."