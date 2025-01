Tom Boudeweel na Europese lotingen: "Zware dobber voor Club Brugge, Ajax moet Union liggen"

Bergamo, Istanbul en Amsterdam: Club Brugge, Anderlecht en Union kennen hun volgende opdracht in de Champions en de Europa League. Onze commentator Tom Boudeweel schat de Europese lotingen in: "De vraag naar tickets bij de Club-fans zal veel groter zijn dan het aanbod."

Voor Club Brugge was het kiezen tussen een oude bekende uit de League Phase en een club met een blauw-zwarte link. Het werd niet Dortmund, wel Atalanta en Charles De Ketelaere.

"Dat wordt een challenge, een zware dobber", zegt onze radiocommentator. "Maar ik kon in Manchester voelen dat Club toch de voorkeur gaf aan een trip naar Bergamo. Net omdat het de jongste jaren en ook in deze campagne al tegen Dortmund had gespeeld."

Ook bij de Brugse aanhang zal de trip naar Italië in de smaak vallen. En net daar knelt een schoentje. "Het stadion van Atalanta kan net geen 25.000 fans ontvangen. Reken 5 procent voor de bezoekende supporters en dan weet je dat Club veel te weinig tickets zal kunnen verkopen. De vraag zal veel groter zijn dan het aanbod."

De belangstelling is groot, ook dankzij het blijde weerzien met chouchou De Ketelaere. "Hij heeft er een vrije rol en is de verbindingsman. Hij zit niet in een strak keurslijf en kan zijn instinct gebruiken met veel beweging."