"Mijn verhaal is nog niet afgelopen!" Emma Plasschaert verandert van koers met nieuwe coach

Na moeilijke Olympische Spelen is Emma Plasschaert (31) klaar om de zeilen weer te hijsen. Dat doet de tweevoudige wereldkampioene met een nieuwe coach: de ervaren Noor Thomas Guttormsen. Onder zijn hoede wil Plasschaert komende zomer scoren op het Europees kampioenschap in Zweden.

"Samen met Thomas Guttormsen kijk ik ernaar uit om het nieuwe seizoen aan te snijden, met het Europees kampioenschap in Zweden als hoogtepunt."

"Mijn verhaal is nog niet afgelopen", reageert Plasschaert op Instagram. "Vanaf maart kruip ik weer aan boord van mijn ILCA6-boot."

Nu vliegt de zeilster er stilaan weer in, met de ervaren Noor Thomas Guttormsen als nieuwe coach.

Na de Olympische Spelen , waar ze 7e werd in moeilijke omstandigheden, heeft Emma Plasschaert haar gedachten verzet met haar man en zeilkampioen Matt Wearn in Australië.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Thomas Guttormsen volgt Mark Littlejohn op als persoonlijke coach van Plasschaert. Op zijn palmares staan twee olympische titels en meerdere plaatsen in de top 8.



"Ik ben blij en enthousiast om aan de slag te gaan met een talentvolle en ervaren zeilster als Emma", reageert de Noorse zeilcoach.



"Ik hoop dat mijn visie een verschil kan maken in haar campagne en dat we samen kunnen werken aan vooruitgang en hopelijk nog meer medailles in de toekomst."