Canadees James Crawford verrast in prestigieuze Streif-afdaling in Kitzbühel, WB-leider Odermatt pas zesde

Crawford oogstte wel al eens op de kampioenschappen: goud op het WK super-G in 2023 en brons op de combiné op de Olympische Spelen van 2022. Maar zijn winst van vandaag is de belangrijkste uit zijn carrière.



Monney, vertrokken met startnummer 4, leek zegezeker, tot Crawford met startnummer 20 al snel Monneys tijd evenaarde en er uiteindelijk 8 honderdsten onderdook. Met Cameron Alexander eindigde nog een Canadees op het podium, op 22 honderdsten.



"Dit is te gek", juichte Crawford. "Winnen op het WK was al irreëel, maar mijn eerste wereldbekerwedstrijd winnen in Kitzbühel is helemaal ongelooflijk."



"Ik ben in shock. Een van de klassiekers winnen op de tour was een droom en nu win ik hier", bloosde hij.



Alle ogen waren nochtans gericht op Marco Odermatt, die gisteren in Kitzbühel nog de beste was in de super-G, zijn 7e overwinning in 21 races dit seizoen.



De leider in de algemene wereldbeker had van de Streif-afdaling het hoofddoel van zijn seizoen gemaakt. "Maar ik deed het niet perfect vandaag", reageerde Odermatt teleurgesteld.



"Mijn zege van gisteren betekent evenwel ook al veel", probeerde hij de zaken wat te relativeren. "Ik maakte 2 kleine foutjes en durfde niet alle risico's te nemen. Dan is het moeilijk om te winnen."