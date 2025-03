Jay Vine sluit Internationale Wielerweek af met tweede ritoverwinning, eindzege is voor Ben Tulett

De slotetappe in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali is een prooi geworden voor Jay Vine. De Australiër boekte zaterdag zijn tweede ritoverwinning deze week. Ben Tulett liet de eindzege niet meer glippen.

Het peloton kreeg op de slotdag van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali een rit van een slordige 132 kilometer voor de kiezen, die de renners van Brisighella naar Forli voerde.

In de relatief compacte etappe stond er wel nog wat klimwerk op het menu, met onder meer twee keer de beklimming van de Rocca delle Caminate, die ook scherprechter was in de finale.

Het tempo richting Forli lag hoog. Nog voor de tweede doortocht op de Rocca delle Caminate, op 15 kilometer van de streep, was het peloton al flink uitgedund.

Op 6,5 km lange klim klim haalde Jay Vine zijn klimmersbenen boven. Niemand kon nog aanpikken bij de Australiër, die solo naar de streep bolde en zo zijn tweede ritzege in 3 dagen behaalde.

Leider Ben Tulett, die aan de slotdag begonnen was met een bonus van 18 seconden, controleerde in de achtergrond en stelde zijn eindzege veilig.