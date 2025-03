Mathieu van der Poel geprikkeld door onsportieve (?) actie concurrentie: "Daarna voelde ik me verplicht te winnen"

Mathieu van der Poel maakte zijn favorietenrol waar in de E3 Saxo Classic, maar zonder het goed en wel te beseffen gaf de concurrentie hem extra brandstof voor zijn solo richting Harelbeke.

1 minuut op nummer 2 Mads Pedersen, 2 minuten op Filippo Ganna: het was weer een kabinetstukje dat Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) opvoerde in de E3 Saxo Classic. "Maar ik heb toch afgezien", zegt hij in zijn eerste flashinterview bij VTM.

"In het begin zaten we achter een valpartij en sommige ploegen vonden het nodig om daar gebruik van te maken", klinkt het ietwat geïrriteerd.

"De ploeg heeft hierdoor een hele dag moeten rijden. Ik voelde mij wat verplicht om het daarna proberen af te maken. Ik was enorm gemotiveerd. Ik ben vrij diep geweest, maar ik ben blij dat ik ze heb kunnen belonen met een overwinning."

De cruciale schifting viel op de Taaienberg. "De voorbije jaren kwam het nadien altijd nog samen. Maar deze keer hadden we een gat. Ik zag dat er muziek in zat met Pedersen en Ganna."

"Daarna wou ik nog voor een tweede schifting zorgen, want ik wou toch ook niet met die 5 renners voort rijden."