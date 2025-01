Marco Odermatt zet dominantie in de verf met nieuwe Wereldbekerzege in Super-G van Kitzbühel

In het Oostenrijkse Kitzbühel heeft Marco Odermatt voor de 44e keer in zijn carrière een Wereldbekerwedstrijd gewonnen. De Zwitser zette de snelste tijd neer in de Super-G. Op het podium werd hij geflankeerd door de Oostenrijker Haaser en Rogentin, een andere Zwitser. In de Wereldbekerstand vergroot Odermatt zijn voorsprong.

De alpineskiërs zijn deze week in Oostenrijk voor de Wereldbeker in Kitzbühel. Vandaag kregen de mannen de Super-G voor de ski's en dat werd een prooi voor Marco Odermatt.

Op de beroemde Hahnenkamm was de 27-jarige Zwitser nipt de snelste. Het is nog maar de eerste keer dat hij wint in Kitzbühel. Voor eigen publiek kwam Raphael Haaser 11 hondersten tekort. Stefan Rogentin mocht samen met zijn landgenoot Odermatt op het podium.

Al voor de 7e keer in 21 wedstrijden steekt Odermatt de overwinning op zak dit seizoen. Logischer wijze is hij de Wereldbekerleider, zowel in de Super-G als in de algemene ranking. Zijn eerste achtervolgers Vincent Kriechmayr en Henrik Kristoffersen pasten voor deze discipline.

Een vierde eindzege hangt dus in de lucht voor Odermatt. Later dit weekend zijn er nog de afdaling en de slalom in Kitzbühel.