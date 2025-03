Mathieu van der Poel prikkelt al bij de start: "Als ik de benen heb, draai ik de kraan open"

Net geen week na zijn grandioze overwinning in Milaan-Sanremo snijdt Mathieu van der Poel zijn Vlaams voorjaarsmenu aan in Harelbeke. Van der Poel won vorig jaar de E3 Saxo Classic en gaat vandaag als topfavoriet van start. "Ik heb er zin in", zegt hij.

Na zijn demonstratie in Milaan-Sanremo fietst Mathieu van der Poel op een wolk.

"Of ik nog aan het zweven ben? Hopelijk staan mijn voeten altijd op de grond", glimlachte de winnaar van vorig jaar in Harelbeke. "Maar ik heb wel nagenoten van mijn zege."

In Italië moest hij boksen tegen Tadej Pogacar. De Sloveen is er nu niet bij. "Dat verandert de koers sowieso. Dat zag je ook toen hij hier 2 jaar geleden wel was."

"Voor mij is het altijd makkelijk koersen met hem erbij, want hij maakt de koers altijd hard."

"Of ik het wel jammer vind dat hij in Roubaix meedoet? Helemaal niet. Ik koers altijd graag met de sterkste renners. Ik houd er rekening met hem, maar ik vrees hem daar niet. Dat is nooit goed."

Terug naar vandaag. "Voor de andere ploegen is het vooral een renner minder die ze in de gaten moeten houden. Ik vrees dat het nog meer bij ons komt te liggen."

Maar de kopman van Alpecin-Deceuninck oogt ontspannen en bijzonder gemotiveerd. "Als ik de benen heb, dan draai ik de kraan open. Ik heb er zin in."

"Waar ik me nu dan nog druk in maak? Het weer. Ze voorspellen regen in het laatste uur."

"Als ploeg moeten we zo lang mogelijk de controle houden, maar dat zal moeilijk zijn vandaag. Veel ploegen zullen hun overtal willen uitspelen en het zal niet makkelijk zijn om te controleren rond de Taaienberg."